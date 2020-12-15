ООО «РВК-Центр» обжаловало через суд отказ администрации Рязани в передаче в концессию рязанский Водоканал

Общество с ограниченной ответственностью "РВК-ЦЕНТР" обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к администрации города Рязани о признании недействительным постановления от 15.09.2020 №3360 "О невозможности заключения концессионного соглашения с ООО "РВК-Центр" в отношении централизованных систем водоснабжения и водоотведения рязанского муниципального образования. Причина - отсутствие законных оснований для отказа от концессии в соответствии со статьей 37 Закона о концессионных соглашениях. Иными словами, администрация города отказала концессионеру без объяснения причин, не ответив на официальные запросы.

ООО "РВК-Центр" желает оспорить решение городской администрации, так как отказ от концессионного соглашения не имеет законных оснований, по мнению заявителя. Нежелание администрации города объяснить свое решение заинтересовало и судебные органы. Арбитражный суд посчитал основания достаточными для принятия заявления от ООО "РВК-Центр" и возбуждения делопроизводства. Детали станут известны до конца этого года.

Первое заседание назначено в Арбитражном суде Рязанской области на 17 декабря 2020 года.

ООО «РВК-Центр» является частью группы «Росводоканал». Предприятие инициировало концессию рязанского Водоканала в августе этого года. Мэрия Рязани приняла решение об отказе в заключении концессии с ООО «РВК-Центр».