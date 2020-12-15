Депутат Госдумы поздравил рязанца – Героя Советского Союза

Павел Андреевич Галкин.

Герой России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, член фракции «Единой России» Андрей Красов поздравил с днем рождения рязанского ветерана, гвардии полковника авиации Павла Андреевича Галкина. 15 декабря ему исполнилось 98 лет.

«По некоторым данным, Павел Андреевич – последний из ныне живущих Герой Советского Союза, уроженец Рязанской области», – отметил Андрей Красов. Всего этого звания удостоены около 300 рязанцаев – участников Великой Отечественной войны.

С предложением организовать поздравление фронтовика в рамках декады приема граждан к парламентарию обратились директор рязанского выпуска газеты «Комсомольская правда» Николай Мальцев и журналист Евгений Баранцев. Они рассказали, что сейчас Павел Андреевич проживает в городе Ейске Краснодарского края. В дни празднования 75-летия Победы журналисты побывали у героя в гостях, передали ему поздравления от земляков.

В день рождения Андрей Красов направил Павлу Андреевичу Галкину правительственную телеграмму, поблагодарил за службу Родине, отметил, что на родной земле его помнят и чтят.

«Вы принадлежите поколению, на долю которого выпало с оружием в руках мужественно сражаться за нашу страну и победить сильного врага, на своих плечах вынести тяготы и лишения военного времени», – подчеркнул депутат Госдумы.

Павел Галкин родился 15 декабря 1922 года в селе Нижняя Ищередь Ряжского района (позже – Кораблинского района). В 1940 году окончил педагогический техникум в Сапожке по специальности «учитель русского языка и литературы». В том же сороковом призван в армию. В 1943 году окончил Военно-морское авиационное училище имени Леваневского. На фронте – с июля 1943 года. К апрелю 1944 года совершил 22 боевых вылета, потопил 2 подводные лодки, 2 транспорта, мотобот и танкер и в составе группы – 2 транспорта противника. Звание Героя Советского Союза присвоено в 1944 году.

Павел Андреевич – Почетный гражданин Кораблинского района Рязанской области. Имя героя будет носить Пустотинская средняя школа, там же в рамках партпроекта «Новая школа» открыта «Парта Героя».

В преддверии дня рождения ветерана губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Любимов подписал распоряжение о награждении Павла Андреевича Галкина памятным знаком «Благодарность от Земли Рязанской».