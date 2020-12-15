В Рязани нашли водителя, сбившего подростка и покинувшего место ДТП

Полиция разыскала водителя, который 15 декабря сбил 13-летнего подростка и скрылся с места ДТП. Это случилось около 13:35 вблизи дома 78 по Первомайскому проспекту.

Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, юный пешеход пересекал широченную проезжую часть вне «зебры». К счастью, серьезных травм он не получил.

42-летний рязанец на Renault решил не задерживаться и уехал. Теперь ему грозит крупный штраф и лишение прав.

«С родителями ребенка и с ним самим также будет проведена серьезная профилактическая работа», - пообещали в ГИБДД.