В Ейске устроили парад для рязанца-фронтовика Павла Галкина

Парадный проход гарнизона для ветерана-Героя. Фото: пресс-служба администрации Ейского района.

15 декабря Герою Советского Союза, фронтовому летчику Павлу Андреевичу Галкину исполнилось 98 лет. Уроженец Рязанской губернии уже более пятидесяти лет проживает в Ейске, но не разрывает связь и с родной Кораблинской (Рязанской) землей.

В день рождения Героя у его дома состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие глава администрации Ейского района, глава администрации Ейска, офицеры и слушатели Ейского высшего военного авиационного института, а также местные жители.

Официальные лица говорили благодарственные и очень проникновенные слова. Сам Павел Галкин наблюдал за митингом со своего балкона на втором этаже.

После слов приветствия и благодарности состоялся торжественный проход строем курсантов училища под марш в исполнении духового оркестра.

В завершении Павел Андреевич обратился с ответным словом.

- Спасибо большое, что вы пришли! Я желаю вам здоровья, чтобы вы не болели и жили долго, - сказал наш Герой.

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