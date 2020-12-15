Рязанец Роман Путин учредил новую партию

Как будет работать новая партия Романа Путина? Фото: страница в соцсетях.

Предприниматель и бывший сотрудник Федеральной службы безопасности, рязанец Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента РФ, создал политическую партию "Россия без коррупции". Роман — сын Игоря Путина, двоюродного брата российского президента. Он родился 10 ноября 1977 года в Рязани, в семье военнослужащего и врача.

РИА Новости передает, что решение было принято в Москве. В учредительном съезде приняли участие представители от 53 регионов России, по два человека от каждого.

В свое время Роман Путин выступил против строительства школы в рязанском Лесопарке:

- Я за деревья. Восстанавливать их будут десятилетиями... Я думаю, нашли путь наименьшего сопротивления. С участком можно решить, я уверен. Включите голову.