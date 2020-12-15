В каких рязанских городах и селах обнаружили новые случаи коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Если верить официальной статистике, за сутки в Рязанской области прибавилось 132 случая COVID-19. Опергруппа рассказала, где их обнаружили.

Сопоставив данные 15 и 14 декабря, мы видим, что новые заболевшие появились в 51 населенном пункте. Среди них четыре, которых прежде на карте пандемии не было: Гиблицы (Касимовский район), Пустополье (Шиловский район), Каморино (Михайловский район) и Большой Пролом (Шацкий район).

Десять тестов на COVID-19 оказались положительными в Александро-Невском районе, и еще один – в самом Александро-Невском. В Сасове и Шилове – еще по шесть заражений. Но больше остальных (49), конечно же, в Рязани.

С полной статистикой можно ознакомиться по ссылке. Ниже приводим суточные изменения:

- Рязань – 8431 случай с начала пандемии (+49);

- Скопин – 521 (+5);

- Касимов – 416 (+1);

- Рыбном – 350 (+1);

- Сасово – 322 (+6);

- Клепиковский район – 313 (+1) (Болонь – 15 (+1));

- Касимовский район – 273 (+2) (Крюково – 4 (+1), Гиблицы – 1 (+1));

- Шиловский район – 236 (+6) (Лесной – 88 (+3), Аделино – 8 (+1), Пустополье – 2 (+2));

- Рыбновский район – 225 (+3) (Баграмово – 25 (+1), Ходынино – 9 (+1), Житово – 8 (+1));

- Новомичуринск – 220 (+1);

- Шилово – 203 (+6);

- Михайловский район – 202 (+5) (Октябрьский – 62 (+1), Стрелецкие выселки – 14 (+1), Щетиновка – 7 (+1), Электрострой – 3 (+1), Каморино – 1 (+1));

- Спасский район – 202 (+2) (Ижевское – 34 (+1), Старый Киструс – 2 (+1));

- Михайлов – 173 (+5);

- Александро-Невский район – 147 (+10) (Ленино – 22 (+1), Студенки – 20 (+1), Боровок – 17 (+3), Зимарово – 9 (+2), Ново-Тишевое – 4 (+1), Просечье – 4 (+1), Михалково – 2 (+1));

- Александро-Невский – 136 (+1);

- Сараевский район – 119 (+1) (Меньшие Можары – 7 (+1));

- Кораблино – 117 (+2);

- Захаровский район – 108 (+6) (Елино – 20 (+1), Безлычное – 8 (+1), Жокино – 6 (+3), Субботино – 5 (+1));

- Чучково – 107 (+3);

- Шацкий район – 104 (+3) (Казачья Слобода – 31 (+1), Выша – 4 (+1), Большой Пролом – 1 (+1));

- Спасск-Рязанский – 103 (+2);

- Сараи – 93 (+1);

- Чучковский район – 89 (+2) (Пертово – 15 (+1), Шеметово – 3 (+1));

- Шацк – 86 (+2);

- Захарово – 81 (+3);

- Милославское – 81 (+1);

- Ряжский район – 75 (+1) (Салтыки – 5 (+1));

- Пронск – 72 (+1).