В Рязанской области от COVID-19 скончались трое пенсионеров

Во вторник, 15 декабря, стало известно, что жертвами COVID-19 в Рязанской области стали еще три человека. Представители оперативной группы сообщили, что в список попали фамилии 80-летней женщины, 70-летней женщины и 83-летнего мужчины. Первая скончалась еще в октябре, вторая и третий – в ноябре. Проводились необходимые судебно-медицинские экспертизы, которые установили что непосредственной причиной смерти стал именно COVID-19.

Всего на данный момент коронавирусная инфекция стала причинной гибели 114 рязанцев. Рост смертности наблюдается во вторую волну.

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