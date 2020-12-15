Губернатор Николай Любимов поздравил Героя Советского Союза с 98-летием

Павел Андреевич Галкин. Фото 15 декабря 2020 года. Фото: со страницы губернатора Николая Любимова.

Во вторник, 15 декабря, нашему земляку Герою Советского Союза Павлу Андреевичу Галкину исполнилось 98 лет. Он родился в селе Нижняя Ищередь Ряжского уезда (ныне Кораблинского района). На фронте с июля 1943 года – штурман самолета-торпедоносца.

В настоящее время Павел Андреевич проживает в Ейске (Краснодарский край). Сегодня у дома ветерана прошел парад, который фронтовой летчик принял, стоя на балконе своего дома. В день рождения Павлу Галкину вручили награду «Благодарность от Земли Рязанской».

- Уверен, что наше внимание порадовало Павла Андреевича, - отметил губернатор Рязанской области Николай Любимов, а также обратился к ветерану с поздравлениями:

- Уважаемый Павел Андреевич, поздравляю Вас с днем рождения! Ваша жизнь — пример служения Родине для многих поколений. Желаю Вам здоровья, долголетия и благополучия!

Павел Андреевич Галкин принимает парад. Фото: со страницы губернатора Николая Любимова.

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15 декабря 98-летие отмечает Павел Галкин, наш замечательный земляк штурман самолета-торпедоносца, Герой Великой Отечественной войны (подробности).