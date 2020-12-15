В Рязани на два дня закроют движение на участке Касимовского шоссе

C 06:00 16 декабря до 06:00 18 декабря перекроют движение транспорта на участке Касимовского шоссе от дома №65 до пересечения с Муромским шоссе. Движение городского пассажирского транспорта будет организовано по измененной схеме.

Изменения касаются троллейбусов маршрутов №№3, 8, 13, 15 - их движение временно приостанавливается.

По причине того, что на указанном участке будут проводиться дорожно-строительные работы, изменения коснутся всех автобусов и маршруток, двигающихся по Касимовскому шоссе в двух направлениях.

Все подробности можно узнать на сайте администрации Рязани.