«Водоканал» оценил влияние глиняного пятна на Оке на качество воды в Рязани

Глиняное пятно, которое дошло по реке Оке из Калужской области до водозаборов Рязани, не повлияло на качество водопроводной воды. Такое заявление сделал «Водоканал», ссылаясь на результаты лабораторного контроля.

- При прохождении от Калужской до Рязанской области произошло самоочищение реки и до водозаборных сооружений глиняная масса дошла в значительно меньшем объеме, - отметили в муниципальном предприятии.

На Борковской и Окской очистных водопроводных станциях взвесь ожидали 10 декабря. В этого время анализ проб выполнялся не один раз в 4 часа, а ежечасно, то есть в усиленном режиме. В случае ухудшения качества воды «Водоканал» увеличил бы дозу реагентов и долю артезианской воды. В итоге внештатной ситуации удалось избежать.