Члены фракции «Единой России» передали служебные машины для учреждений здравоохранения

В восемь учреждений здравоохранения, расположенных в областном центре, Рязанском, Шиловском, Спасском и Скопинском районах, депутаты-единороссы регионального парламента и Рязанской городской Думы передали свои служебные машины в помощь участковым терапевтам. Всего в медучреждения отправлены 13 автомобилей.

Напомним, на прошлой неделе с такой инициативой выступил первый заместитель секретаря регионального отделения партии, первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов.

«В период пандемии и роста сезонных заболеваний нагрузка на врачей-терапевтов значительно возросла, – отметил он. – Нужно стремиться к тому, чтобы ни один врач не ходил пешком на вызовы. Это позволит сохранить здоровье нашим медикам, а также увеличить количество пациентов, которых они смогут посетить за сутки».

Сам Дмитрий Хубезов в минувшие выходные в качестве автоволонтера на личном транспорте совместно с участковым терапевтом осуществил доставку заболевших пациентов на КТ-исследование.

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