Появились подробности гибели трехлетнего мальчика под Рязанью

Прокуратура организовала проверку после гибели 3-летнего мальчика. Трагедия произошла 10 декабря на территории СПК «Вышгородский».

По новой информации, ребенок остался без присмотра, пока его родители убирались в животноводческом комплексе. В какой-то момент он упал в яму водой и захлебнулся.

- В настоящее время прокуратурой Рязанского района с привлечением правоохранительных и контролирующих органов выясняются причины и условия, повлекшие смерть несовершеннолетнего, - сообщила старший помощник прокурора Рязанской области по взаимодействию со средствами массовой информации Юлия Ромашкина.

Также ведомство контролирует ход расследования уголовного дела, которое, как оказалось, уже возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности.