В Рязани монтируют опору ЛЭП, стилизованную под гигантский парашют

Монтаж опоры идет полным ходом.

В Рязани рядом с бывшим «Домом книги» (Московское шоссе, 16 лит 1) начался монтаж новой опоры линии электропередач, стилизованной под гигантский десантный парашют. Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» на строительной площадке, конструкция носит, прежде всего, прикладной характер, но при этом является своеобразным арт-объектом.

В компании «Рязаньэнерго» нам сообщили, что работы сейчас ведутся полным ходом, а сама конструкция будет завершена в самое ближайшее время. В декабре планируется торжественное открытие объекта, которое посетят высокие гости.

Тем временем на другой стороне Московского шоссе параллельно ведется монтаж другой опоры, которая, судя по всему, станет частью ремонтируемой электромагистрали.

Любопытно, что вместе с началом активной фазы монтажных работ спуск в подземный переход со стороны «Дома книги» украсил баннер «Рязань – столица ВДВ!».

На другой стороне возводят еще одну конструкцию.

На другой стороне Московского шоссе.

Кто Россию обидит - тот будет иметь дело с ВДВ.

Конструкция очень массивная.

Баннер, украсивший спуск в подземный переход.

Судя по опоре, конструкция будет традиционного дизайна.

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