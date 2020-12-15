В Рязани грузовик и седан столкнулись, затем оба вылетели в кювет

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В Рязанской области на М5 «Урал» случилась авария с четырьмя пострадавшими. Местом ДТП стал 226 километр федеральной трассы (возле села Ушаково, Спасский район).

Примерно в 1 час ночи грузовик Volvo с полуприцепом и Renault Megan столкнулись, после чего оба автомобиля оказались в кювете. По предварительной информации областного УМВД, ситуацию спровоцировал 56-летний водитель грузовика, который «не выбрал безопасную дистанцию».

В результате травмы получили 35-летний водитель Renault из Саратовской области, его 68-летняя пассажирка и 37-летний пассажир Volvo. Предполагаемый виновник также пострадал.