Более трети участников викторины ответили верно на вопросы о Дне Конституции

Фото: ryazan.er.ru

В День Конституции Российской Федерации 12 декабря региональное отделение «Единой России» предложило всем желающим принять участие в тематической викторине. Она проводилась в режиме онлайн на странице партии в социальной сети.

Свои знания решили проверить более 50 человек. Почти 50% участников ответили на 10 вопросов без единой ошибки.

Первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов рассказал, что наибольшее затруднение вызвал вопрос «Какое слово встречается в Конституции чаще других?». «Предлагалось выбрать из слов «свобода», «народ» или «президент», – уточнил он.

Самые лучшие познания участники показали в ответе на вопрос о возрасте получения паспорта. «Все ответили безошибочно», – отметил Дмитрий Хубезов.

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