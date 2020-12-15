На месте украденных контейнеров в Рязани образовалась большая свалка

В Рязани жители района Лесок пожаловались на большую свалку, которая образовалась на улице 2-й Механизаторов. Как выяснилось, образовалась она прямо на контейнерной площадке – на месте украденных оттуда контейнеров.

Вопрос подняли 14 декабря на совещании у главы администрации города Елены Сорокиной. Руководитель Дирекции благоустройства Ирина Трошина доложила, что со свалки вывезли 12 кубических метров мусора.

- Равнодушное отношение к своим обязанностям неприемлемо. От работы городских служб зависит качество жизни многих людей. И чистота на городских территориях и своевременный вывоз отходов – это то основное, что мы должны обеспечить совместно с региональным оператором, - процитировала Сорокину пресс-служба горадминистрации.

В ситуации с отсутствием контейнеров градоначальница поручила разобраться районному префекту и управлению благоустройства города.