Под Рязанью трехлетний ребенок утонул в колодце

В Рязанском районе трехлетний ребенок утонул в колодце. Трагедия случилась 10 декабря около 16:00 на территории СПК «Вышгородский» (Вышгородское сельское поселение – в паре десятков километров от Рязани).

Хотя с того момента прошло уже несколько дней, ни от правоохранительных органов, ни от экстренных служб информации об ужасном инциденте не поступало. А появилась она в понедельник, 14-го числа, на сайте администрации Рязанского района в сводке происшествий за неделю.

«Ведется разбирательство», - добавили в администрации.