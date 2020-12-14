Рязанские молодогвардейцы принимают участие в акции «Добро в действии»

Забота о бездомных животных – это прямая обязанность каждого гражданина. Фото пресс-службы МГЕР.

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» доставили необходимые вещи в благотворительный фонд LOFTКОТ, занимающийся спасением бездомных котов и формированием доброго отношения к животным у детей и подростков. Молодогвардейцы подарили животным игрушки и вещи первой необходимости.

- Забота о бездомных животных – это прямая обязанность каждого гражданина. Бездомные коты нуждаются в помощи, потому что на улице они подвержены сотням опасностей. Любовь к животным должна прививаться с детства и LOFTKОТ отлично справляется с этой задачей, воспитывая в детях чувство доброты и заботы, — поделился координатор экологического направления МГЕР в Рязанской области Олег Колмыков.

По словам одного активистов регионального отделения МГЕР Никиты Гравшина, люди должны заботиться о бездомных животных.

Напомним, что региональное отделение МГЕР шефствует над приютом для собак и на постоянной основе оказывает посильную помощь благотворительным организациям.