В Рязани женщину подозревают в убийстве собутыльницы

Идут следственные действия. Фото из архива "КП".

В ночь с 11 на 12 декабря в Рязани женщины распивали спиртное. И, как часто в подобных ситуациях бывает, что-то не поделили. Началась словесная перепалка. Одна из спорящих, 1979 года рождения, перешла от слов к делу. Схватив нож со стола, она вонзила его в грудь оппонентки.

Как пишет в таких случаях пресс-служба СУ СКР по Рязанской области, от полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Ей было 43 года.

Идут следственные действия, а не в меру горячая жительница Рязани по ходатайству суда заключена под стражу.