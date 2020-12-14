Муниципальное предприятие загрязняет ручей в Кораблинском районе

Вода в кораблинском ручье оказалась загрязненной. Фото: Иван ВИСЛОВ

Муниципальное казенное предприятие "Кораблинская транспортная компания" сточные воды сбрасывает с превышением предельно допустимых норм вредных веществ. А это негативно отражается на используемом водном объекте и нарушает требование закона.

Проба сточной воды, отобранная на выходе с очистных сооружений в селе Ключ Кораблинского района, не соответствует требованиям п.5.2. СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхности вод". .В связи с этим прокуратура района в Кораблинский суд направила исковое заявление.Этот факт констатирует пресс-служба областной прокуратуры.