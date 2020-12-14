Резкий запах газа в Пронском районе не является поводом для беспокойства

Одорант помогает в поиске утечек. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 12 декабря, примерно с одиннадцати часов утра, жителей Пронска и Новомичуринска стал тревожить резкий запах газа. Как выяснилось позже, специфический аромат - дело рук самих поставщиков газа.

Они к природному газу добавили вещество-маркер - одорант. Цель проста: выявить места возможных утечек. Заранее жителей Пронского района никто о проведении мероприятия не известил. А в субботу, 12 декабря, по округе курсировали сразу четыре ремонтные бригады Пронского участка - констатирует факт сайт ИД "Пресса".