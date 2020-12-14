Умер бывший замглавы администрации Рязанской области Александр Суменков

Александр Суменков.

12 декабря на 83-м году ушел из жизни Александр Суменков, Почетный гражданин Касимовского района, бывший заместитель главы администрации Рязанской области. Печальную весть сообщили в администрации города Касимова.

Коллеги говорят о нем как о глубоко порядочном человеке, требовательном и ответственном руководителе.

Александр Иванович появился на свет в Новой Деревне Касимовского района. Начинал работать на Горьковском автомобильном заводе, параллельно учился на вечернем отделении политехнического института им. А.А. Жданова. Затем вернулся в Касимов, где трудился преподавателем техникума, занимал руководящие должности на местных предприятиях. Войдя в аппарат Касимовского горкома КПСС в 1971 году, через какое-то время стал его первым секретарем, а в 1985-м - заведующим организационным отделом Обкома партии Рязанской области. Затем был назначен заместителем главы областной администрации.

«При Александре Ивановиче был построен известняковый завод, введена в эксплуатацию первая очередь станции подземного хранения газа, протянулись первые газопроводы», - вспоминают касимовцы.