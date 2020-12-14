В 42 точках Рязанской области за сутки выявили коронавирус

134 новых случая коронавирусной инфекции за сутки обнаружили в 42 населенных пунктах Рязанской области. Статистику предоставила региональная опергруппа 14 декабря.

Второй день подряд резкий прирост заболевших наблюдается в Касимове. Сразу семь положительных тестов на COVID-19 оказалось в поселке Лесной Шиловского района.

Первых зараженных обнаружили в трех точках на карте региона: Марково (Рыбновский район), Яблонево (Кораблинский район) и Нестерово (Пителинский район).

С полной статистикой можно ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения по сравнению с 13 декабря:

- Рязань - 8382 случая с начала пандемии (+56);

- Рязанский район – 640 (+4) (Льгово – 16 (+1), Реткино – 11 (+1), Полково – 10 (+1), Болошнево – 6 (+1));

- Скопин – 516 (+2);

- Касимове – 415 (+14);

- Ряжск – 387 (+1);

- Рыбное – 349 (+4);

- Сасово – 316 (+6);

- Клепиковский район – 312 (+7) (Тума – 140 (+4), Молькино – 11 (+1), Коренёво – 5 (+1), Спирино – 5 (+1));

- Касимовский район – 271 (+5) (Подлипки – 26 (+1), Крутоярский – 22 (+2), Сынтул – 21 (+1), Самылово – 4 (+1));

- Скопинский район – 252 (+1) (Рудинка – 3 (+1));

- Шиловский район - 230 (+9) (Лесной – 85 (+7), Сасыкино – 7 (+1), Задубровье – 6 (+1));

- Рыбновский район – 222 (+2) (Константиново – 6 (+1), Марково – 1 (+1));

- Шилово – 197 (+1);

- Сараевский район – 118 (+1) (Бычки – 8 (+1);

- Кораблино – 115 (+5);

- Сапожок – 107 (+2);

- Сасовский район – 93 (+1) (Сасовский – 3 (+1);

- Сараи – 92 (+1);

- Милославское – 80 (+1);

- Пронский район – 75 (+1) (Малинищи – 4 (+1));

- Ухолово – 61 (+1);

- Кораблинский район – 56 (+3) (Пехлец – 5 (+1), Семион – 3 (+1), Яблонево – 1 (+1));

- Путятино – 48 (+1);

- Путятинский район – 44 (+1) (Летники – 5 (+1));

- Пителино - 19 (+2);

- Пителинский район – 14 (+2) (Потапьево – 2 (+1), Нестерово – 1 (+1)).