Рязанского школьника наградили за обезвреживание опасного преступника

Егор Борин и федеральный инспектор Михаил Максимов. Фото: Издательство "Пресса".

Минувшим летом выпускник Касимовской школы №2 Егор Борин подрабатывал на автомойке. В один из дней он услышал словесную перепалку между одной из своих коллег и неизвестным мужчиной. Молодой человек решил выяснить, что там происходит. В этот момент злоумышленник выхватил нож и несколько раз ударил им сотрудницу автомойки.

Егор Борин, не мешкая ни секунды, вмешался в ситуацию! Он сбил негодяя с ног, обезоружил его и вызвал скорую помощь. К сожалению, медикам спасти девушку не удалось…

Активист «Молодой гвардии» Егор Борин за храбрость, проявленную при обезвреживании преступника, несколько дней назад из рук министра образования Рязанской области Ольги Щетинкиной получил нагрудный знак «Горячее сердце».

Также за его гражданскую позицию молодого человека поблагодарил главный федеральный инспектор по Рязанской области Аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном Федеральном округе Михаил Максимов.