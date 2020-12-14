«Ростелеком» поддержал турнир по спортивной борьбе в Рязани

Фото: Ростелеком.

«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером Всероссийского турнира по греко-римской борьбе, прошедшего в минувшие выходные в ГАУ РО «СШОР «Академия единоборств» в Рязани. В соревнованиях приняли участие 167 спортсменов из 23 регионов России.

Провайдер организовал доступ в сеть Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi на скорости до 100 Мб/с на всей территории спортивной школы. Участники и гости мероприятия могли в режиме онлайн делиться фотографиями и видео в социальных сетях. Кроме того, «Ростелеком» обеспечил призовой фонд турнира.

Андрей Карташов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Наша компания традиционно поддерживает мероприятия, направленные на развитие спортивного движения молодежи. “Ростелеком” сотрудничает с “Академией единоборств” не первый год, обеспечивая ее широкополосным интернетом, Wi-Fi и телевидением. На сегодняшний день Wi-Fi-сеть – обязательная составляющая большинства спортивных соревнований. Наш сервис легко масштабируется и позволяет развернуть бесшовное покрытие на различных локациях заказчика».

Виталий Шабанов, директор ГАУ РО «СШОР Академия единоборств»:

«Мы благодарны “Ростелекому” не только за призы участникам турнира, но и за качество услуг связи. Сегодня цифровизация спортивных и образовательных учреждений происходит стремительно. Автоматизируют многие стандартные процессы: единый календарь соревнований, базу спортсменов, систему присвоения спортивных разрядов – все это помогает эффективнее использовать тренерское время и оперативно передавать полученную информацию для постановки новых целей перед спортсменами в достижении высоких результатов».

Услуга «Wi-Fi для гостей» от «Ростелекома» завоевала большую популярность в бизнес-сегменте, так как она позволяет компаниям управлять настройками сетей, адаптировать под свои цели приветственную web-страницу, размещать рекламную информацию. Например, на странице авторизации заказчик может вывесить актуальные предложения и важные сообщения. Для гостевого доступа, в полном соответствии с российским законодательством, поддерживается смс-авторизация пользователей по номеру мобильного телефона.

Получить подробную информацию о сервисе или оставить заявку на подключение можно по единому бесплатному телефону 8 800 200 3000, на сайте провайдера или в ближайшем офисе продаж «Ростелекома».

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