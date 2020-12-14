Стало известно, кого в минувшие выходные записали в списки скончавшихся от COVID-19 в Рязанской области

За минувшие выходные – 12-13 декабря в Рязанской области список умерших от COVID-19 пополнили фамилии сразу пяти человек. В оперативной группе регионального правительства «Комсомольской правде» рассказали о том, кто эти люди.

В субботу, 12 декабря, в списки занесли фамилии 66-летнего и 67-летнего мужчин, а также 89-летней женщины. Первый и третья скончались в ноябре, а второй еще в октябре. Проведенные судебно-медицинские экспертизы показали, что причиной смерти людей стала непосредственно коронавирусная инфекция.

В воскресенье, 13 декабря, в списки занесли фамилию 41-летней женщины и 49-летнего мужчины. Оба человека скончались в ноябре.

Всего по состоянию на 14 декабря коронавирусная инфекция стала причиной смерти 111 человек в Рязанской области.

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Оперативная группа опубликовала свежие данные по распространению заболевания (подробности).