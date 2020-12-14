COVID-19 в Рязанской области 14 декабря: впервые за неделю без смертельных случаев

В понедельник, 14 декабря, в Рязанской области выявлено еще 134 случая заболевания COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 15 826 рязанцев.

Поправились за сутки 118 человек – всего же инфекцию перенесли 14 394 жителя области.

Впервые с 8 декабря, в регионе не зарегистрировано смертельных случаев от COVID-19. В графе «летальный исход» по-прежнему значится 111 смертей.

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