16-летняя нарушительница за рулем ВАЗ-2109 спровоцировала серьезное ДТП

Фото с места ДТП.

В воскресенье, 13 декабря, в деревне Лощинино Касимовского района произошло серьезное ДТП. 16-летняя жительница райцентра, не имеющая права на управление автомобилем, села за руль ВАЗ-2109. Девушка на правильно выбрала безопасную скорость для движения машины и не справилась с управлением. Автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП пострадали горе-водитель и две ее пассажирки – 18-летнии подруги. Все они госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются.