Любимов высказался о введении локдауна в Рязанской области

14 декабря губернатор Николай Любимов проводит прямую линию в соцсети «Одноклассники». Поступил вопрос, готовы ли власти ввести в Рязанской области локдаун, то есть жесткий карантин, из-за коронавируса.

- Пока такой необходимости нет, однако [существующие] ограничительные меры нужно сохранить, - высказался глава региона.

По мнению Любимова, ограничения, введенные во время первой волны пандемии, оправдали себя полностью. Во время второй волны они были частично возвращены.

Губернатор напомнил о веерном переходе школ Рязани на дистанционное обучение, а также о проводимых властями и надзорными органами рейдах по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер. Он заверил, что штрафы выписываются только злостным нарушителям.

Также Любимов отметил, что резерв мест в ковидных госпиталях превышает 200 коек.