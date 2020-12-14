Полиция ищет людей, обманутых рязанским продавцом стройматериалов

В Рязани против руководства ООО «СтройТехЦентр» возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Фирма занимается поставкой строительных материалов, и уже известен ряд случаев, когда она не исполняла свои обязательства.

«Полицейские предполагают, что кроме уже обратившихся в полицию заявителей от действий руководителей ООО «СтройТехЦентр» могли пострадать и другие люди», - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Для защиты своих интересов людей призывают обращаться в полицию – по телефону 02 или 102/112 (с мобильных операторов). Также следователи готовы принять любую информации о деятельности предполагаемых мошенников.