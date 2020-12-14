Карантин из-за коронавируса объявили в 70 рязанских учреждениях образования

По состоянию на 14 декабря «комплекс противоэпидемических мероприятий» из-за коронавируса продолжается в 70 образовательных учреждениях Рязанской области. Об этом сообщает опергруппа при региональном правительстве.

Карантин (где полный, а где частичный – не уточняется) объявили в 20 детсадах, 42 школах, пяти средних и трех высших учебных заведениях. Список этих учреждений опергруппа не приводит.

Напомним, если верить официальной статистике, с начала пандемии в Рязанской области зарегистрировали 15692 случая COVID-19.