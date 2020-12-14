В Рязани построят храм и осветят в честь Сергия Радонежского

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12 декабря, в День Конституции РФ, на территории Академии ФСИН в Рязани заложили новый храм. В церемонии поучаствовал митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

– Хотел бы пожелать вам, дорогие братья и сестры, в вашем ответственном служении, которое напрямую соприкасается с человеческими жизнями, помнить о Божиих законах, о правде, милосердии и любви, - сказал Марк во время торжественного построения первокурсников вуза.

Также с речью выступил врио начальника Академии ФСИН Сергей Никитюк. Он рассказал, что в последние месяцы решались организационные вопросы, в том числе с получением согласований на строительство .

Храм будет освящен в честь преподобного Сергия Радонежского. Рязанская епархия отмечает, что этого православного святого уже много веков почитают как особого покровителя учащих и учащихся.