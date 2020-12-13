География коронавируса: больше 90 случаев в Рязани и чертова дюжина в Касимове

Опергруппа рассказала о распространении коронавируса в Рязанской области по состоянию на 13 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опергруппа рассказала о распространении коронавируса в Рязанской области по состоянию на 13 декабря. Судя по обновившееся статистике, рекордные 135 случаев за сутки выявили в 26 населенных пунктах.

Прежде всего, это Рязань, где прибавился 91 заболевший. Резкий прирост произошел в Касимове: здесь сдали 13 тестов на COVID-19, которые в итоге оказались положительными.

Кроме того, на карте пандемии появились две новые точки: Новляны (Касимовский район) и Юшта (Шиловский район).

С полной статистикой можно ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения по сравнению с 12 декабря:

- Рязань - 8326 случаев с начала пандемии (+91);

- Рязанский район – 636 (+4) (Алеканово – 19 (+1), Варские – 16 (+1), Турлатово – 15 (+1), Полково – 9 (+1));

- Скопин – 514 (+3);

- Касимов – 401 (+13);

- Касимовский район – 266 (+5) (Подлипки – 25 (+1), Елатьма – 25 (+1), Клетино – 12 (+1), Бабино-Булыгино – 11 (+1), Новляны – 1 (+1));

- Скопинский район – 251 (+3) (Секирино – 7 (+1), Казинка – 4 (+1), Рудинка – 2 (+1));

- Шиловский район – 221 (+6) (Лесной – 78 (+5), Юшта – 1 (+1));

- Рыбновский район – 220 (+1) (Баграмово – 24 (+1));

- Шилово – 196 (+1);

- Михайлов – 168 (+1);

- Александро-Невский – 135 (+1);

- Захаровский район – 102 (+2) (Елино – 19 (+1), Плахино – 7 (+1));

- Старожилово – 95 (+1);

- Спас-Клепиках – 94 (+1);

- Захарово – 78 (+2).