ХК "Рязань" в упорной борьбе уступил "Тамбову" 12 декабря [ВИДЕО]

Никита Куракин стал героем матча в составе хозяев льда. Фото: Павел АВЕРИН

12 декабря в заключительном матче домашней серии ХК "Рязань" принимал соседей - "Тамбов". Хозяева льда уступили в третьем периоде и проиграли матч.

Счет за минуту до конца первой трети открыл сольным проходом Никита Куракин. Гости в начале второго периода реализовали большинство. Буквально через минуту Никита Гончаров вывел хозяев вперед.

И тут "волки" показали зубы. Случилась потасовка 5х5. А это свидетельство тому, что люди в полосатом джерси растеряли перед этим нити игры - часть нарушений они пропускали, причем с обеих сторон, иногда беспричинно свистели. Что явно не способствовало конструктивному течению матча, прерывавшемуся из-за стычек игроков.

Угол ледовой площадки превратился в ринг. Фото: Павел АВЕРИН

Гости адаптировались к подобной обстановке быстрее, и, как следствие, на табло уже светились цифры 2:3. Основные события развернулись в концовке матча. Куракин оформил дубль - казалось, будет овертайм. Но Дельнов поставил жирную точку за 54 секунды до финальной сирены - 3:4.

Максим Кориневский был одним из самых активных в составе "Рязани". Фото: Павел АВЕРИН

Мы задали лишь один вопрос участникам встречи в Рязани: "Победить любой ценой - установка тренера или следствие того, что арбитры упустили нити игры?".

Поигравший за океаном защитник Олег Сосунов:

- Игра была напряженная с самого начала. Мы вышли не бороться, а биться. Это не хоккей, а война. А товарищи судьи решили дать нам то, что мы хотим.

Наставник "Тамбова" Дмитрий Крамаренко посчитал этот вопрос провокационным:

- Выиграть любой ценой всегда, но не любой, а честной...

Главный тренер "Рязани" Сергей Решетников ответил так:

- У нас 50% на удаление - мы удаляемся, у соперника 50% - они не удаляются.