Из рязанской больницы выписаны двое детей, переболевших COVID-19

По состоянию на 18.30 12 декабря (субботу) в больницах Рязанской области находятся 570 пациентов с подтвержденным COVID-19, в том числе восемь детей. Отметим, что сутками ранее в медучреждениях находились 574 человека, в том числе десять детей. Двоих детей выписали.

Из 570 человек состояние 78 медики оценивают как удовлетворительное, 423 пациентов как средней степени тяжести. Тяжелых больных по сравнению с 11 декабря стало на одного больше – 69 человек. Помощь аппаратов ИВЛ требуется 23 из них. Днем ранее на аппаратах ИВЛ находились 22 человека.

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