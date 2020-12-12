В Рязани проходит массовый рейд по выявлению нетрезвых водителей

Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

В субботу, 12 декабря, в Рязани проводится массовый рейд по выявлению нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Рязанской области. Проводится масштабная остановка автомобилей. Сотрудники ДПС работают на Куйбышевском шоссе в районе путепровода.

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