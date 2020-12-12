В Рязани появились мошенники, продающие электронные билеты на хоккей

На хоккей ходит и стар, и млад - билеты пользуются повышенным спросом. Фото: Павел АВЕРИН

Участились случаи мошенничества с электронными билетами. Об этом сообщает группа "ХК Рязань FANS" в соцсети ВКонтакте.

- Ребята, пожалуйста, не переводите деньги незнакомым людям! И тем, у которых закрытая страница, - обращаются администраторы.

Некоторые реально продают свои билеты по той или иной причине.

- Такие комментарии, если заметили, в группе чистятся. Не только "продам" , но и "куплю". Некоторые "ударники купли-продажи" даже успели поотдыхать целый день вдали от группы. Но людей, желающих продать свои билеты, с каждым днём всё больше, - новый способ наживы во время пандемии обращает на себя внимание.

Подчеркнем, что на хоккейные матчи билеты стали дефицитом - организаторы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора продают их в строго ограниченном количестве.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Драки, замена вратарей и футбол на льду: МХК "Рязань-ВДВ" победил "Полет" [ВИДЕО]

Хоккеисты из Рыбинска были явно слабее в игровом плане и пытались компенсировать пробел в потасовках (подробнее)