Драки, замена вратарей и футбол на льду: МХК "Рязань-ВДВ" победил "Полет" [ВИДЕО]

Шайба влетает в ворота "Полета". Фото: Павел АВЕРИН

МХК "Рязань-ВДВ", в отличие от своих старших коллег, уверенно переиграл 11 декабря "Полет" из Рыбинска. Зрители, не пожалевшие вечер пятницы для молодежного хоккея, увидели все многообразие этого вида спорта.

Зрители получили удовольствие от игры. Фото: Павел АВЕРИН

Начнем с многочисленных потасовок, которые отчасти смазали игровую картину. "Полет" явно проигрывал по всем компонентам - мысли, перемещению и комбинациям. Поэтому рыбинские игроки, начиная с середины матча, всячески провоцировали хозяев льда. А те, сколько ни обращался к ним главный тренер Алексей Храмцов, отвечали грубостью на грубость. Итог: 54 минуты штрафа на двоих соперников.

- Нервы: ребята хотят выигрывать, установка была - больше забивать, - заметил Храмцов.

Потасовки продолжались как минимум половину матча. Фото: Павел АВЕРИН

Одним из самых активных был Леонид Пасманик: и голевые передачи раздавал, и показал футбольное мастерство на льду. Когда соперник выбил клюшку, он не бросил играть, а коньками повел ее к воротам "Полета" под аплодисменты трибун.

- В Челябинске, я оттуда родом, даже за футбольную команду играл, - признался 66 номер "десантников".

Леонид Пасманик активно провел матч. Фото: Павел АВЕРИН

Заброшенные шайбы были на любой вкус. У хозяев по два раза отличились Данил Глухих и Максим Назаров. Эдуард Аветисов забросил пятую шайбу.

Храмцов за 5 минут до конца, при счете 5:2, сменил уверенно отыгравшего Владимира Архангельского на Кирилла Терехина - Вильдан Идиятов из "Полета" поставил точку в игре, забив третий гол.

Штрафной бокс не пустовал. Фото: Павел АВЕРИН

14 декабря МХК "Рязань-ВДВ" ждет экзамен - приезжает ярославский "Локо-Юниор".

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