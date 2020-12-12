За сутки в Рязанской области от COVID-19 скончались три человека

Оперативная группа опубликовала свежую COVID-сводку по Рязанской области. За сутки в регионе выявлен 131 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии заболевание подтвердилось у 15 557 человек.

Поправились за сутки 170 человек. Общее число выздоровевших рязанцев – 14 143.

К сожалению, в списки летальных случаев добавились еще три фамилии. Такое количество смертей за сутки ранее фиксировалось лишь однажды – 27 апреля. С начала пандемии в области от коронавируса погибли уже 109 человек.