В играх «РосКвиз» ко Дню Конституции приняли участие более 150 рязанцев

Игра в самом разгаре.

Сторонники партии «Единая Россия» и Центр поддержки гражданских инициатив провели в Рязанской области серию игр «РосКвиз» ко Дню Конституции РФ. Интеллектуальные соревнования прошли в медколледжах в Рязани и Касимове, в Доме культуры Чучковского района, физкультурно-спортивном центре «Спектр», центральной библиотеке Касимовского района и в ряде школ муниципальных образований региона.

- Игры были организованы как на постоянно действующих, так и на дополнительных площадках – в общеобразовательных и спортивных школах, колледжах и библиотеках Рязанской области. Всего в «РосКвизе» ко Дню Конституции приняли участие более 150 человек, – сообщила руководитель регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» Татьяна Панфилова.

Участники отвечали на вопросы, связанные с историей принятия Конституции РФ, интересными фактами об основном законе страны.

- Сторонники партии и Центр поддержки гражданских инициатив подготовили новую серию игр «РосКвиз», посвященную всеми любимым фильмам, – рассказала региональный координатор ЦПГИ Елена Синица.

В основу проекта «РосКвиз» легли популярные телевизионные игры. Проводится ко всем знаменательным датам в истории России. В Рязанской области открыты девять постоянно действующих площадок для проведения «РосКвиза».

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