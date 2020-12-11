Количество больных COVID-19 в рязанских больницах уменьшается

По состоянию на 18.30 11 декабря в больницах Рязанской области находятся 574 пациента с диагнозом COVID-19, в том числе 10 детей. Об этом сообщает региональная оперативная группа.

Днем ранее в больницах региона находились 582 человека.

Из 574 пациентов состояние 79 врачи оценивают, как удовлетворительное. 427 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Тяжелых больных 68 человек, из них 22 подключены к аппаратам ИВЛ. Днем ранее помощь аппаратов ИВЛ требовалась 23 рязанцам.

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