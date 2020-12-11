Декаду приема граждан завершил личный прием Дмитрия Медведева

Совместно с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком председатель партии Дмитрий Медведев провел прием граждан. К ним обратились восемь человек. Все проблемы решать можно только на федеральном уровне. Прямо в ходе приема Дмитрий Медведев дал поручение фракции «Единой России» в Госдуме проработать ряд важных социальных инициатив.

В частности, заведующая детским садом из Свердловской области предложила наделить педагогов приоритетным правом зачисления ребенка в детский сад, где работают его родители.

«Инициатива, действительно, позволила бы закрепить кадры – мне кажется, что это важно, чтобы приходили заинтересованные, болеющие душой за свое дело, любящие свою работу воспитатели», – сказал Дмитрий Медведев. По мнению председателя партии, необходимо подумать над тем, как сформулировать в законе данную инициативу.

Дмитрий Медведев поддержал предложение жительницы Курганской области, что должно быть обязательное информирование клиента со стороны банка при принятии решения суда. Заявительница рассказала, что ресурсоснабжающая компания сняла с ее банковских карт сумму, многократно превышающую сумму задолженности. На возврат средств женщине потребовался почти месяц.

Кроме того, по поручению Дмитрия Медведева парламентарии проработают, в частности, поправки в Трудовой кодекс, которые пресекут возможность бесконечно перезаключать срочные трудовые договоры с некоторыми категориями работников – например, с журналистами и преподавателями вузов.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в свою очередь в целом подвел итоги декады приема граждан. Большинство вопросов носили социальный характер – поддержка врачей, обеспечение лекарствами, проблемы ЖКХ и благоустройства. За десять дней обратились более 80 тысяч человек. Около трети проблем удалось решить оперативно, рассказал Андрей Турчак. Остальные будут проанализированы для дальнейшей отработки на местном, региональном и федеральном уровнях.

По словам заместителя секретаря Рязанского регионального отделения партии, руководителя региональной приемной «Единой России» Татьяны Панфиловой, за 10 дней в региональную и местные общественные приемные партии за помощью обратились 630 человек. Из-за пандемии коронавируса все обращения рассматривались в дистанционном режиме.

«На вопросы жителей региона отвечали депутаты всех уровней, в том числе Государственной Думы, члены Совета Федерации, министры и специалисты региональных министерств, представители областных отделений Ассоциации юристов России, «Опоры России», Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и других ведомств, – отметила она. – Были открыты 29 основных и 145 дополнительных площадок во всех районах области».

Татьяна Панфилова добавила, что около 60% от всех поступивших обращений удалось решить положительно непосредственно в ходе приемов граждан. По остальным вопросам составлены запросы в соответствующие инстанции.

Декада приемов граждан, приуроченная ко дню рождения партии, проводится ежегодно с 2013 года.

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