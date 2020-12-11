Квартиры в Рязани от 1,3 млн рублей. ГК «СТРОЙПРОМСЕРВИС» объявила о старте продаж нового дома

Фото: ГК «СТРОЙПРОМСЕРВИС».

ГК «СТРОЙПРОМСЕРВИС» открыла продажи 13 очереди ЖК Шереметьевский квартал.

Шереметьевский квартал - новый микрорайон Рязани в Дашково-Песочне с готовой инфраструктурой. В новом доме будут представлены от студий до трехкомнатных квартир, классические и СМАРТ-планировки с просторными кухнями-гостиными и гардеробными.

Самые выгодные условия будут действовать на первые 30 квартир! Будьте среди первых! Цены стартуют от 1,3 млн рублей.

Новоселы первых сданных домов уже оценили все преимущества жилого комплекса. Уже сейчас в Шереметьевском квартале есть все необходимое для комфортной жизни. В этом году на территории комплекса открылась новая школа, а в 2021 начнется строительство детского сада. В пешей доступности расположены гипермаркет Глобус и Лента, а на территории супермаркеты и медицинский центр. Планируя масштабный проект, застройщик позаботился и о просторном паркинге. Большое количество открытых парковочных мест готовы разместить автомобили всех жителей комплекса.

Подробнее о том, как стать первым и получить скидку на приобретение квартиры вы можете по телефону (4912) 247-000.

Узнать больше о ЖК «Шереметьевский квартал» можно на сайте stroy-proms.ru

Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф.

На правах рекламы.