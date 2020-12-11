Стало известно, как будут в Рязани работать детсады 31 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с тем, что часть организаций Рязанской области будет работать 26 декабря, а часть 31 декабря, то детские сады также будут работать в эти дни. Об этом сообщили чиновники регионального министерства образования.

Напомним, четверг, 31 декабря в Рязанской области объявлен выходным днем, а рабочий день переносится на субботу 26 декабря. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов. Речь в документе идет о государственных служащих, а руководителям частных компаний только рекомендовано организовать рабочий процесс в соответствии с распоряжением губернатора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!