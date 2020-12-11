«Единая Россия» проведет конкурс на лучшую новогоднюю елку для медучреждений

«Мы все как один должны направить наши усилия на оказание реальной помощи рязанцам», – заявил секретарь регионального отделения партии, губернатор Николай Любимов в ходе встречи с секретарями местных отделений «Единой России». Мероприятие состоялось 11 декабря в формате видеоконференцсвязи.

Был представлен опыт районных отделений партии по организации и работе волонтерских центров в период пандемии, а также взаимодействию с предпринимательским сообществом в вопросах поддержки медучреждений и нуждающихся граждан.

«Создан и успешно работает партийный волонтерский центр, где люди могут получить необходимые консультации, оставить заявку на доставку продуктов и лекарств, – подчеркнул он. – Все, что мы с вами делаем, направлено на помощь жителям региона и медицинскому персоналу в непростой период».

В рамках встречи речь также шла о подготовке к новогодним праздникам.

Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», первый заместитель председателя областной Думы Дмитрий Хубезов выступил с предложением провести конкурс среди местных отделений «Единой России» на лучшую новогоднюю елку для медучреждений.

«Это будет способствовать улучшению эмоционального состояния врачей и пациентов», – уверен Дмитрий Хубезов.

Николай Любимов напомнил, что в Рязанской области при поддержке регионального отделения партии стало традицией проводить акцию «Подари детям праздник»: любой желающий мог выполнить просьбу ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, и приобрести для него подарок.

«Проект приобрел федеральный масштаб и получил название «Елка желаний». В Рязани она будет установлена в регионального приемной партии», – рассказал Николай Любимов.

Губернатор призвал однопартийцев поддержать инициативу и принять активное участие в акции.

Дмитрий Хубезов предложил еще несколько новых проектов, которые будут реализовывать при поддержке активистов местных отделений партии. Один из них касается передачи служебных автомобилей депутатов – членов фракции «Единой России» в помощь участковым терапевтам.

«В период пандемии и роста сезонных заболеваний их нагрузка значительно возросла, – отметил Дмитрий Хубезов – Нужно стремиться к тому, чтобы ни один врач не ходил пешком на вызовы. Это позволит сохранить здоровье нашим медикам, а также увеличить количество пациентов, которых они смогут посетить за сутки».

Было предложено провести в школах конкурс на лучшее сочинение о работе врачей в период пандемии коронавируса и сформировать отряд нянь-волонтеров для помощи семьям врачей. По словам Дмитрия Хубезова, нередко график дежурств обоих родителей совпадает и им не с кем оставить детей.

«Все озвученные проекты очень важны в этот непростой период, – оценил инициативы секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Любимов. – Их обязательно нужно поддержать».

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