Рязанке, заморившей голодом ребенка, дали 6 лет колонии

11 декабря в Рязани вынесли приговор 36-летней многодетной матери, которая заморила голодом собственного ребенка.

Следствие и суд установили, что в сентябре 2018 года женщина сняла младенца с учета в детской поликлинике и ушла в запой. Несколько месяцев она не докармливала трехмесячного сына, а с 5 ноября совсем перестала кормить. Через двое суток младенец скончался от истощения.

Суд учел, что у женщины есть еще малолетние дети, и приговорил ее к 6 годам лишения свободы. Отбывать наказание многодетная мать будет в колонии общего режима.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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