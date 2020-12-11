Холоднее, чем 50 лет назад: в ночь на субботу в Рязани возможен мороз 18 градусов

Холоднее, чем 50 лет назад: появился прогноз погоды в Рязани на 12 декабря. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В субботу, 12 декабря, в Рязани и области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, порывами десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью -15...-10°С, местами до -18°С, а днем -9...-4°С.

Кстати, ровно 50 лет назад, 12 декабря 1970 года в Рязани и области в этот день было гораздо теплее: переменная облачность, без существенных осадков.

«Умеренный северо-западный ветер. Температура ночью в Рязани была 0... -2 градуса мороза, а днем — 0... +2», - сообщало Рязанское гидрометбюро.

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