Татьяна Панфилова: В ходе декады приемов многие вопросы удалось решить положительно

Фото: РОО "Единая Россия".

В Рязанской области завершилась декада приемов граждан. Она проводилась с 1 по 10 декабря и была посвящена 19-летию партии «Единая Россия».

«Из-за пандемии коронавируса все обращения рассматривались в дистанционном режиме. Были открыты 29 основных и 145 дополнительных площадок во всех районах области», – рассказала заместитель секретаря регионального отделения партии, руководитель региональной приемной «Единой России» Татьяна Панфилова.

Открыли декаду лидер рязанских единороссов, губернатор Николай Любимов, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин и руководитель региональной приемной партии Татьяна Панфилова.

В региональной и местных общественных приемных на вопросы жителей региона отвечали депутаты всех уровней, в том числе Государственной Думы, члены Совета Федерации, министры и специалисты региональных министерств, представители областных отделений Ассоциации юристов России, «Опоры России», Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и других ведомств.

«Каждый день декады приемов был посвящен определенной теме: социально значимые вопросы, организация системы здравоохранения, ЖКХ, вопросы старшего поколения, дошкольного и школьного образования, юридические и трудовые вопросы», – пояснила Татьяна Панфилова.

Она сообщила, что все поступившие за 10 дней обращения были детально рассмотрены, около 60% из них удалось решить положительно.

«По вопросам, которые требуют детального изучения и проработки, составлены запросы в соответствующие инстанции», – отметила руководитель приемной.

Координатор по работе с обращениями граждан регионального исполкома «Единой России» Елена Синица добавила, что традиционная декада приемов в этом году впервые прошла дистанционно.

«У нас были опасения, что заявители с недоверием отнесутся к такому формату. Но ситуация показала, что рязанцы готовы обращаться к специалистам онлайн. Это безопасно, удобно и эффективно: многие обращения решались непосредственно в ходе приемов», – подвела итог декады Елена Синица.

Региональная приемная партии продолжает работу. Направить письменное обращение можно по почте (390000, г. Рязань, ул. Горького, д.49А), электронный адрес op@ryazan.er.ru, а также в разделе «Обращение» на сайте ryazan.er.ru. Записаться на дистанционный прием к депутатам, получить юридическую консультацию можно по телефонам (4912) 28-43-13 и 28-43-23.

На правах рекламы.