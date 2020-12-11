Рязанские депутаты проголосовали за увеличение стоимости льготного проезда

Льготники, наверное, не очень обрадуются такому решению.

11 декабря на заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы депутаты проголосовали за увеличение стоимости месячных льготных проездных билетов. С 1 января 2021 года льготные проездные билеты подорожают на 3,7 процента, их стоимость составит 389 рублей.

Начальник управления транспорта Андрей Михно сообщил, что 3,7 процента – это уровень инфляции. Кроме того, это позволит снизить субсидии, направляемые на возмещение УРТ недополученных доходов.

Теперь решение комитета должно быть утверждено на заседании городской Думы.