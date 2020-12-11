Для вакцинации рязанцев от коронавируса откроют 11 пунктов

В ближайшее время в Рязанскую область поступит партия вакцины от коронавируса Спутник-V. Специальные склады с холодильниками для этого уже готовы, сообщает опергруппа со ссылкой на министра регионального здравоохранения Андрея Прилуцкого.
— Надеемся, что Рязанская область получит вакцину до конца года, — сказал чиновник.
Кроме того, по словам Прилуцкого, в Рязанском регионе откроют 11 пунктов для проведения вакцинации населения.
— В «красных зонах» сейчас работают 600 медицинских волонтеров и 2 тысячи медиков-резидентов учреждений. Дефицита специалистов для оказания высокотехнологической медицинской помощи, не связанной с COVID-19, нет, — заверил министр.
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