Для вакцинации рязанцев от коронавируса откроют 11 пунктов

В ближайшее время в Рязанскую область поступит партия вакцины от коронавируса Спутник-V. Специальные склады с холодильниками для этого уже готовы, сообщает опергруппа со ссылкой на министра регионального здравоохранения Андрея Прилуцкого.

— Надеемся, что Рязанская область получит вакцину до конца года, — сказал чиновник.

Кроме того, по словам Прилуцкого, в Рязанском регионе откроют 11 пунктов для проведения вакцинации населения.

— В «красных зонах» сейчас работают 600 медицинских волонтеров и 2 тысячи медиков-резидентов учреждений. Дефицита специалистов для оказания высокотехнологической медицинской помощи, не связанной с COVID-19, нет, — заверил министр.

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